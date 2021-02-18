К 8 марта Укрзализныця назначила 8 дополнительных поездов

АО «Укрзализныця» назначила 8 поездов накануне первых весенних удлиненных выходных к 8 марта.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

«Накануне первых весенних удлиненных выходных Укрзализныця дает возможность поймать последний снег в горах, ведь из 8 вновь назначенных поездов 5 следуют в карпатском направлении», — говорится в сообщении.

УЗ сообщает, что самое популярное сейчас направление, которое является самым легким способом добраться в Буковель, пополнится поездом № 43 Киев — Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он отправляется из Киева в 19:06 и прибывает в Ивано-Франковск в 5:43 следующего дня. Из Ивано-Франковска отправление 4 и 8 марта в 21:55 и прибытие в Киев в 8:48.

«Отправляйтесь в Ужгород за коллекцией селфи с полусотней мини-скульптур, в числе которых самый маленький в мире действующий маяк Ungvar: поезд № 235 Киев — Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении — 6 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:28 и прибытие в Ужгород в 11:58, в обратном направлении — отправление из Ужгорода в 18:10 и прибытие в Киев в 08:40», — добавляют в Укрзализныце.

Также поезд № 168 Львов — Одесса специально назначен на 8 марта. Отправление со Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 09:37 и прибытие во Львов в 21:05.

«Возможность пересадки в сторону горнолыжных курортов будут иметь и пассажиры из Одессы, которые выберут поезд № 136 Одесса — Черновцы. Рейсы в Черновцы назначены на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу — 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01», — добавляют в Укзрализныце.

Также в буковинском направлении запущен дополнительный поезд № 249/250 Киев — Черновцы, который отправляется из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывает в Черновцы в 08:15. В обратном направлении — отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

«Для путешествующих в направлении Ривного и Луцка 8 марта также осуществит рейс поезд № 197/198 Киев — Ковель. Он отправляется из Киева в 6:19 и прибывает в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление в 11:27 и прибытие в столицу в 20:45», — говорится в сообщении.

Кроме того, провести праздничный уик-энд на Хортице можно будет с помощью поезда № 72 Киев — Запорожье. Поезд будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев — 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд отправляется в 19:47 и прибывает в Киев в 07:04.

Также дополнительный поезд № 779/780 Сумы — Киев — Винница будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум в 5:26 и прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Сумы в 21:47.