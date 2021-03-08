В «Слуге народа» создают движение Зе! Женщины

В политической партии «Слуга Народа» создают движение Зе!Женщины для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.
Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко, передает сайт «Слуги народа».
«В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, установлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики гендерного равенства, в частности правительственной программы „Партнерство Биарриц“, инициированной первой леди Украины», — сказал он.
Как рассказала участница движения, народный депутат «Слуги Народа» Марина Бардина, Зе! Женщины — это объединение женщин-депутатов партии «Слуга Народа», которые работают в парламенте и местных советах для реализации политики равенства, увеличения женского представительства в политике и воплощения национальной программы по гендерному равенству.
В нынешнем парламенте — 20,8% женщин, это самое большое количество женщин за все время независимости Украины.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает гендерную квоту на выборах 40%. Так, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).
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