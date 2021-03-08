Зеленский призвал украинок мечтать и менять мир

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех женщин страны с Международным женским днем.

«Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!», — написал он в своем Twitter в понедельник.