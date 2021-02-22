Войти
Зеленский утвердил санкции против Медведчука
официально
Зеленский утвердил санкции против Медведчука
Трамп в марте вернется в активную политику, но не в Twitter
планы
Трамп в марте вернется в активную политику, но не в Twitter

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Власть обещает бесплатные прививки от Covid-19 всем гражданам

201
Власть обещает бесплатные прививки от Covid-19 всем гражданам

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что военные врачи и участники Операции Объединенных сил на востоке Украины будут в числе первых привиты вакциной от Covid-19, которая прибудет в Украину уже в ближайшее время, сообщается на сайте главы государства.

«По графику поставки вакцин прививка будут гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС — среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска», — сказал Зеленский во время традиционного селекторного совещания.

При этом он отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

В ходе совещания было детально обсуждено предотвращение распространения коронавируса в Ивано-Франковской области. «За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь... Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, соответствующих красному уровню карантина», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных Винницкой и Закарпатской областях.

Читайте также: Первая партия вакцины от коронавируса может прибыть уже завтра и это будет не Pfizer

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе совещания также сообщил, что в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусной болезнью, одновременно увеличивается и продолжительность госпитализации: если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас 19-20.

вакцина, Владимир Зеленский, вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 февраля 2021
Воскресенье, 21 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016