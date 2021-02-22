Власть обещает бесплатные прививки от Covid-19 всем гражданам

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что военные врачи и участники Операции Объединенных сил на востоке Украины будут в числе первых привиты вакциной от Covid-19, которая прибудет в Украину уже в ближайшее время, сообщается на сайте главы государства.

«По графику поставки вакцин прививка будут гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС — среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска», — сказал Зеленский во время традиционного селекторного совещания.

При этом он отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

В ходе совещания было детально обсуждено предотвращение распространения коронавируса в Ивано-Франковской области. «За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь... Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, соответствующих красному уровню карантина», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных Винницкой и Закарпатской областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе совещания также сообщил, что в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусной болезнью, одновременно увеличивается и продолжительность госпитализации: если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас 19-20.