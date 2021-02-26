Украину сегодня прогреет до +19

В пятницу, 26 февраля, в Украине сухо, днем ожидается от 3 до 19° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«26 февраля в Украине переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м /с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях местами 14 −19° тепла, на Сумщине, Черниговщине и Луганщине 3-8° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве 26 февраля без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°. На Киевщине также сухо ночью будет 0-3° тепла, днем 8-13°.

27 февраля ночью в Украине местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег; днем преимущественно без осадков; температура ночью и днем 0-5° тепла, днем в южной части и западных областях 4-9° тепла (на крайнем юге до 12°).

28 февраля ночью в Украине, днем в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве и столичном регионах 27 февраля небольшой дождь и мокрый снег; 28 февраля ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м /с, местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью и днем 0-5° тепла (ночью 28 февраля от 2° тепла до 3° мороза).

1-2 марта в Украине без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в восточных, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях 0-6° мороза; днем 1-7° тепла, 1 марта на Закарпатье, 2 марта на Правобережье 5-11° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

В Киеве и столичной области 1- 2 марта без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3 мороза; днем 1 марта 2-7° тепла, 2 марта 5-10° тепла.