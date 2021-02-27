Президент Армении отказал премьеру Пашиняну в увольнении главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны, генерал-полковника Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Проект указа был изучен аппаратом президента республики, детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции», — говорится в сообщении.
Уволить Гаспаряна ранее предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.
26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил.
В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.
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