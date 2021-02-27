Пашинян повторно попросил президента Армении уволить главу Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну повторное ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом премьер написал в Facebook.

«Снова направляю петицию президенту республики, ожидая ее подписания», — указал он.

Ранее Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, поскольку он противоречит Конституции.

Пашинян заявил, что решение президента вернуть его предложение об увольнении Гаспаряна назад в аппарат премьера не поможет решить проблему. «Остальное, как мы и договаривались, на днях на площади Республики», — добавил он.

Конфликт Пашиняна с военными разгорелся из-за спора об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые стоят на вооружении Армении. По словам премьера, осенью 2020 года во время войны в Нагорном Карабахе они «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном и назвал подобное мнение несерьезным, после чего, по предложению главы правительства, был уволен.