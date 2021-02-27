Пашинян повторно попросил президента Армении уволить главу Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну повторное ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом премьер написал в Facebook.
«Снова направляю петицию президенту республики, ожидая ее подписания», — указал он.
Ранее Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, поскольку он противоречит Конституции.
Пашинян заявил, что решение президента вернуть его предложение об увольнении Гаспаряна назад в аппарат премьера не поможет решить проблему. «Остальное, как мы и договаривались, на днях на площади Республики», — добавил он.
Конфликт Пашиняна с военными разгорелся из-за спора об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые стоят на вооружении Армении. По словам премьера, осенью 2020 года во время войны в Нагорном Карабахе они «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном и назвал подобное мнение несерьезным, после чего, по предложению главы правительства, был уволен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016