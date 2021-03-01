Стоимость меди продолжает расти после рекордного подорожания в феврале

По состоянию на утро по Киеву стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,32% — до 4,155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В прошлый четверг, 25 февраля, цена на медь достигла 4,3755 доллара — максимального уровня с 3 августа 2011 года.

Суммарно за февраль медь выросла в цене на 15%. Металл при этом показывал ежемесячный рост с октября и за эти пять месяцев прибавил треть стоимости, с 3,04 доллара. Рост февраля стал сильнейшим более чем за четыре года — с ноября 2016 года (тогда медь подорожала более чем на 17%).

Поддерживали стоимость меди в феврале ожидания восстановления спроса и перспективы экономики Китая, крупнейшего потребителя меди в мире. Оптимизму способствовали успехи в борьбе с коронавирусом благодаря развертыванию вакцинации в мире, а также надежды на продолжение поддержки экономики после падения прошлого года из-за жесткого локдауна.