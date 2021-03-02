Украина начала вещать через спутник на неподконтрольные территории

Государственный телеканал «Дом» 1 марта начал вещание для жителей временно оккупированных территорий по спутнику ASTRA-4A.
Как сообщает сайт канала, сегодня «Дом» уже смотрят в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и многих других городах, о чем свидетельствуют фотографии, которые местные жители распространяют в социальных сетях, а также присылают в редакцию телеканала.
«С 1 марта мы начали вещание через спутник ASTRA, а также увеличили количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Благодаря этому» Дом «видят почти все города временно оккупированных территорий. К нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма, которые отмечают, что спутниковый сигнал качественный, „картинка“ на экранах замечательная », - сообщил шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука.
Он продемонстрировал фотографии оккупированных городов, на которых жители показали эфир телеканала «Дом».
«Утром „запустились“, а днем уже получили массу положительных отзывов. Своими эмоциями наши земляки, которые сегодня находятся за линией столкновения на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, делятся сообщениями в мессенджерах, в телефонных звонках», — отметила генеральный директор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины » Юлия Островская.
Она отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.
Телеканал «Дом» 1 марта 2021 года значительно расширил свое вещание, выйдя на спутник ASTRA и включив 10 новых передатчиков. Теперь аналоговый и цифровой сигнал на временно оккупированных Крым и часть Донбасса подается через 18 передатчиков. Также с 1 марта онлайн трансляция доступна на сайте телеканала.
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