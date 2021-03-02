Активнее всего вакцинация от COVID идет в Донецкой области

В Украине за вчера вакцинировали от коронавируса 1764 человек. От начала кампании привито 4905 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 40 прививок;
Волынская область — 100 прививок;
Днепропетровская область — 70 прививок;
Донецкая область — 180 прививок;
Житомирская область — 109 прививок;
Закарпатская область — 30 прививок;
Запорожская область — 60 прививок;
Ивано-Франковская область — 36 прививок;
Киевская область — 50 прививок;
Кировоградская область — 70 прививок;
Луганская область — 70 прививок;
Львовская область — 70 прививок;
г. Киев — 70 прививок;
Николаевская область — 80 прививок;
Одесская область — 60 прививок;
Полтавская область — 100 прививок;
Ровенская область — 20 прививок;
Сумская область — 60 прививок;
Тернопольская область — 80 прививок;
Харьковская область — 60 прививок;
Херсонская область — 90 прививок;
Хмельницкая область — 40 прививок;
Черкасская область — 40 прививок;
Черновицкая область — 79 прививок;
Черниговская область — 100 прививок.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине до конца недели планируют увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11 300.
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