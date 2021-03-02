Активнее всего вакцинация от COVID идет в Донецкой области

В Украине за вчера вакцинировали от коронавируса 1764 человек. От начала кампании привито 4905 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 40 прививок;

Волынская область — 100 прививок;

Днепропетровская область — 70 прививок;

Донецкая область — 180 прививок;

Житомирская область — 109 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 36 прививок;

Киевская область — 50 прививок;

Кировоградская область — 70 прививок;

Луганская область — 70 прививок;

Львовская область — 70 прививок;

г. Киев — 70 прививок;

Николаевская область — 80 прививок;

Одесская область — 60 прививок;

Полтавская область — 100 прививок;

Ровенская область — 20 прививок;

Сумская область — 60 прививок;

Тернопольская область — 80 прививок;

Харьковская область — 60 прививок;

Херсонская область — 90 прививок;

Хмельницкая область — 40 прививок;

Черкасская область — 40 прививок;

Черновицкая область — 79 прививок;

Черниговская область — 100 прививок.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине до конца недели планируют увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11 300.