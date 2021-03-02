Bank of America прогнозирует разворот фондового рынка

Оптимизм среди стратегов Уолл-стрит приблизился к уровням, которые в прошлом сигнализировали о скором падении на фондовом рынке, предупреждают аналитики Bank of America.
Такой вывод эксперты банка сделали на основании показателя Sell-Side Indicator, который они рассчитывают в последний день каждого месяца на основании рекомендаций фондовых стратегов по размещению капиталов. Сейчас стратеги в унисон советуют покупать и это, по мнению экспертов Bank of America, указывает на скорый разворот рынка.
«Мы обнаружили, что согласованное распределение акций на Уолл-стрит является надежным показателем обратного, — отмечала ранее глава подразделения по фондовым и количественным стратегиям Bank of America Савита Субраманян. — То есть, если настроения на Уолл-стрит экстремально медвежьи, то это бычий сигнал, и наоборот».
В последний раз индикатор был настолько близок к границе «Продавать» в июне 2007 года и тогда это привело к тому, что доходность на рынке за последующие 12 месяцев ушла в минус на 13%, отметили эксперты Bank of America, добавив что даже на нынешних уровнях показатель уже говорит о том, что доходность акций в следующем году будет ниже.
«Текущий уровень прогнозирует 12-месячную доходность всего 7%, что намного слабее по сравнению со средним 12-месячным прогнозом в 16% с момента окончания глобального финансового кризиса», — говорится в обзоре BofA.
Сейчас оптимизм очевиден из рекордной суммы денежных средств, вложенных в феврале в ETF на акции, пишут эксперты. Инвесторы делают ставку на то, что дополнительные бюджетные стимулы и вакцинация против Covid-19 ускорит рост котировок, пояснили в банке.
При этом рынок почти не обращает внимания на негативные сигналы. На прошлой неделе на американском рынке акций наблюдалась волна продаж. В четверг, 25 февраля, индекс NASDAQ упал на 3,5%, а Dow Jones — на 1,8%. Инвесторы начали избавляться от рисковых активов, включая акции, на фоне роста доходности долгосрочных американских казначейских облигаций.
Однако опасения инвесторов улетучились уже в понедельник, 1 марта, и акции США продемонстрировали самый большой рост с июня прошлого года.
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