В Польше рассматривают вариант введения местных локдаунов

В связи с локальными вспышками коронавируса правительство Польши не исключает возможности введения локдаунов в отдельных уездах.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Укринформа со ссылкой на Wp.pl.

«Все зависит от структуры инфицирования в конкретном воеводстве. Иногда есть смысл регулировать локдаун на уровне уездов, а иногда, к сожалению, надо это делать на уровне воеводств. Каждый из этих вариантов в повестке дня», — заявил Мюллер.

27 февраля в Польше на две недели продлили карантин. А в Варминско-Мазурском воеводстве (северо-восток страны) в связи с высоким показателем заболеваемости ввели новые ограничения: отменено стационарное обучение для учащихся 1-3 классов, закрыты торговые центры, театры, кинотеатры, музеи, бассейны.

Представители бизнеса в этом воеводстве жалуются, что высокий уровень инфицирования наблюдается лишь в нескольких уездах, а страдает весь регион.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Польше подтверждено более 1,7 млн случаев инфицирования, умерли более 44 тыс. заболевших.