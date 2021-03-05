В Иране предотвратили угон пассажирского самолета

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана предотвратили угон пассажирского самолета авиакомпании Iran Air, вылетевшего из Ахваза на западе страны в Мешхед. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на сообщение военных.

Как сообщили в КСИР, самолет Fokker 100 взлетел с десятиминутной задержкой в 22:10 (20:40 по Киеву) 4 марта. «По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива», — говорится в сообщении КСИР.

Борт удалось экстренно посадить в аэропорту города Исфахан в центральной части страны, злоумышленника задержали.

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером того же дня.

Ранее в Папуа — Новой Гвинее на острове Новая Британия самолет местной авиакомпании Tropicair захватили восемь вооруженных мужчин во время дозаправки на острове. Они заставили пилота взлететь, а затем сесть на неиспользуемой взлетно-посадочной полосе. После этого злоумышленники похитили находившиеся на борту сумки и груз. При этом пилот в результате происшествия не пострадал.