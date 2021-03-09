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Букингемский дворец прокомментировал слова Меган Маркл о расизме

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Букингемский дворец прокомментировал слова Меган Маркл о расизме

Букингемский дворец сообщил, что последние заявления принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены самым серьезным образом. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской телеведущей Опре Уинфри.

«Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи», — отмечается в заявлении дворца. Оно стало первым с момента интервью, вышедшего в эфир два дня назад.

Интервью вышло на американском телеканале CBS 7 марта. В нем оказавшаяся от придворных обязанностей пара сделала несколько резонансных заявлений, раскрыв в том числе некоторые аспекты закулисной жизни британской монархии.

Маркл призналась, что пресс-служба Букингемского дворца заставляла ее воздерживаться от публичных заявлений, что сама думала даже о самоубийстве и что королевская семья была обеспокоена цветом кожи Арчи, первенца пары (мать Меган — афроамериканка). Супруга принца также сообщила, что у них с Гарри была тайная свадьба за три дня до официальной и что скоро должна родиться девочка.

Гарри сообщил, что после решения об отказе от королевских обязанностей перестал общаться со своим отцом принцем Чарльзом, но сохранил хорошие отношения с бабушкой Елизаветой II.

После интервью Уинфри заявила, что за кадром принц Гарри подчеркнул, что тема цвета кожи его сына не поднималась непосредственно королевой или ее мужем принцем Филиппом.

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По данным социологической компании YouGov, 47% британцев назвали интервью неуместным, противоположную точку зрения выразили 21% опрошенных, а еще 31% не смогли определиться с ответом. О симпатии к герцогу и герцогине Сассекским заявили 29% респондентов, а 39% сообщили, что сопереживают королевской семье.

Елизавета II, Меган Маркл
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