Букингемский дворец прокомментировал слова Меган Маркл о расизме

Букингемский дворец сообщил, что последние заявления принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены самым серьезным образом. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской телеведущей Опре Уинфри.

«Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи», — отмечается в заявлении дворца. Оно стало первым с момента интервью, вышедшего в эфир два дня назад.

Интервью вышло на американском телеканале CBS 7 марта. В нем оказавшаяся от придворных обязанностей пара сделала несколько резонансных заявлений, раскрыв в том числе некоторые аспекты закулисной жизни британской монархии.

Маркл призналась, что пресс-служба Букингемского дворца заставляла ее воздерживаться от публичных заявлений, что сама думала даже о самоубийстве и что королевская семья была обеспокоена цветом кожи Арчи, первенца пары (мать Меган — афроамериканка). Супруга принца также сообщила, что у них с Гарри была тайная свадьба за три дня до официальной и что скоро должна родиться девочка.

Гарри сообщил, что после решения об отказе от королевских обязанностей перестал общаться со своим отцом принцем Чарльзом, но сохранил хорошие отношения с бабушкой Елизаветой II.

После интервью Уинфри заявила, что за кадром принц Гарри подчеркнул, что тема цвета кожи его сына не поднималась непосредственно королевой или ее мужем принцем Филиппом.

По данным социологической компании YouGov, 47% британцев назвали интервью неуместным, противоположную точку зрения выразили 21% опрошенных, а еще 31% не смогли определиться с ответом. О симпатии к герцогу и герцогине Сассекским заявили 29% респондентов, а 39% сообщили, что сопереживают королевской семье.