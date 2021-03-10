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Госсекретарь США Блинкен встретится на Аляске с главой МИД Китая

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Госсекретарь США Блинкен встретится на Аляске с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

«Госсекретарь и помощник президента обсудят с китайскими представителями ряд вопросов», — отметили в Госдепе. Других подробностей американская сторона не приводит.

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Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила о том, что Китай и США согласовывают проведение встречи на Аляске, чтобы попытаться произвести перезагрузку в отношениях между двумя странами.

США, Китай, Энтони Блинкен
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Среда, 10 марта 2021
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