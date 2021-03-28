США собираются выстраивать отношения с Китаем «с позиции силы»

США намерены с позиции силы выстраивать отношения с Китаем, которые обретают все более конфронтационный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир полностью в воскресенье.
«Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, — указал глава Госдепа. — В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы». По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. «Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», — констатировал дипломат.
Блинкен при этом не ответил однозначно на вопрос о том, следует ли Вашингтону, по его мнению, принять какие-либо меры в отношении Китая в связи с тем, что Пекин якобы не раскрыл своевременно какие-то из имевшихся данных о коронавирусе. «Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом, но думаю, главная цель должна быть в том, чтобы была более эффективная система в будущем», — сказал он.
В минувшую среду Блинкен, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с речью о зарубежных альянсах и партнерствах Вашингтона, утверждал, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют собой военные угрозы для Запада. По его словам, «военные амбиции Пекина растут из года в год». Блинкен подчеркнул, что США видят «это в усилиях Китая, направленных на то, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства и милитаризовать Южно-Китайское море, делать своей мишенью страны во всем Индо-Тихоокеанском регионе, обладая при этом все более современным военным потенциалом».
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на брифинге подвергла критике заявление госсекретаря, отметив, что американская сторона позволяет себе абсолютную свободу в выдвижении подобных обвинений. По словам дипломата, никто не может обвинять Китай в милитаризации Южно-Китайского моря.
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