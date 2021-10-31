В Госдепе США назвали сферы, в которых готовы сотрудничать с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые включают КНДР, Мьянму, Афганистан, Иран и климатический кризис, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Секретарь подчеркнул, что сферы, где наши (США и Китая — ред.) интересы пересекаются и мы можем работать вместе, включают КНДР, Мьянму, Иран, Афганистан и вопросы климатического кризиса», — говорится в заявлении, Прайса.

Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых контактов с целью управления конкуренцией между двумя странами. Согласно заявлению, госсекретарь выразил обеспокоенность действиями Китая, которые подрывают основанный на правилах миропорядок, в том числе в сфере прав человека, вопросах, связанных с Тибетом, Южно-китайским морем, Гонконгом, Синцзянем и Тайванем.

Ранее Госдеп опубликовал график главы американского внешнеполитического ведомства, в котором значилась встреча с министром иностранных дел Китая на полях завершающегося саммита G20, где Блинкен сопровождает президента США Джо Байдена.