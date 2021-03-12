Байден хочет победить COVID-19 ко Дню независимости США

Президент США Джо Байден призвал американцев вакцинироваться, чтобы в День независимости США 4 июля у граждан страны был шанс вернуться к нормальной жизни.

«Если мы сделаем это (завершение вакцинации — ред.) вместе до 4 июля, есть хороший шанс, что вы, ваша семья и друзья сможете собраться на заднем дворе и отпраздновать День независимости», — сказал Байден, обращаясь к согражданам из Белого дома.

Он добавил, что таким образом страна сможет отметить не только День независимости, но и «независимость от этого вируса».

В рамках планов по расширению вакцинации количество мест, где люди могут быть вакцинированы, будет увеличено с привлечением ветеринаров и стоматологов, которым также разрешат делать людям прививки.

По словам президента, для проведения вакцинации мобильные подразделения будут выезжать в местные общины, которые не получают медицинского обслуживания.

В мире по состоянию на утро 12 марта зафиксировали 119 120 511 случаев заражения коронавирусом. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (29925902), Индия (11308846) и Бразилия (11284269).