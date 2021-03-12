В Минздраве уверяют, что вакцинация в Украине идет как во Франции

Украина начала вакцинацию против коронавируса, и сейчас темпы получения прививок такие же, как были в начале этого процесса во Франции. Об этом изданию НВ рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
«Я вам могу серьезно сказать, если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина один в один идет с показателями этой страны по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании», — отметил Ляшко.
В том, что Украина отстает от запланированного графика вакцинации, Ляшко обвиняет праздничные дни после 8 марта.
«Накануне разъехались многие врачи. После 8 марта входят в работу, ничего страшного, мы это наверстаем. И здесь вопрос в том, что у нас сейчас есть 500 тысяч доз вакцины для 250 тысяч работников, в частности это работники учреждений здравоохранения. Сначала вакцинировали только ковидные больницы, после этого вакцинировали больницы, в которых есть ковидные отделения, сейчас мы позволили это всем учреждения здравоохранения. Почему так кажется, что оно медленно? Потому что организационно вакцинировать в ковидных больницах все же сложнее, потому что есть определенная группа людей, которую мы должны провакцинировать», — отметил Ляшко.
По словам главного санитарного врача, уже скоро процесс вакцинации должен ускориться, поскольку вырастет способность мобильных бригад.
«Главное — чтобы были регулярные поставки вакцины в нашу страну», — добавил главный санитарный врач Украины.
24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield (торговое название вакцины AstraZeneca, которая производиться в Индии). Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10 тысяч прививок в сутки, однако этого не удалось сделать.
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