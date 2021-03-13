Ляшко объяснил, как будут вакцинировать людей 80+

Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться, прививки будут делать дома.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию «Новое время», отвечая на вопрос, как планируют работать мобильные бригады во время вакцинации людей 80+.

«Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики — приблизить место прививки к месту жительства человека ... Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки ... Прямо на дому», — сказал Ляшко.

По его словам, многое будет зависеть также и от продукта, который будет использоваться.

«Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза — шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением», — рассказал главный санитарный врач.