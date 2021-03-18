Аптечка первой помощи: что поможет в экстренной ситуации

В большинстве случаях о содержимом аптечки люди задумываются, когда происходит неприятность со здоровьем. Согласитесь, что намного проще заранее подготовиться. Конечно, предсказать возможные проблемы со здоровьем трудно. Но, если иметь в аптечке медикаменты, которые помогут при несчастном случае, можно сократить риск ухудшения состояния и поспособствовать скорейшему выздоровлению.
Аптечка первой помощи предназначена для обеспечения безопасности и уменьшения стресса, зачастую возникающего параллельно с ухудшением здоровья. Вместе со специалистами интернет-аптеки 911 составим перечень препаратов, которые стоит иметь на случай непредвиденного ухудшения здоровья. Тут нет каких-то особых правил и стандартов. Подбирая лекарства, стоит руководствоваться здравым смыслом и опытом.
Итак, в домашней аптечке должны быть дезинфицирующие средства и перевязочные материалы:
Вместо последнего возможен другой антисептик.
Также нужны следующие лекарства:
Также нужны средства, назначенные лечащим врачом. Вместе с ними следует хранить рекомендации по приему и дозировке препарата. Регулярно проверяйте оставшееся количество и держите запас на 5-7 дней вперед.
Дополнительно необходимо укомплектовать домашнюю аптечку ножницами, термометром, ингалятором, манометром.
Важно! Храните медикаменты в сухом, прохладном и темном месте. Лучше всего подходит полка в шкафу или закрывающийся ящик. Размещайте лекарства вдали от детей, в месте, известном другим членам семьи. Регулярно пересматривайте медикаменты и избавляйтесь от просроченных.
По правилам дорожного движения в каждой машине должна быть аптечка, поэтому задача автомобилиста – не только приобрести необходимые лекарства, но и регулярно проверять их срок годности. Эти превентивные меры могут спасти не только здоровье, но и жизнь.
Некоторые водители просто покупают аптечку в ближайшем магазине, однако это не лучшее решение. Такие наборы плохо оснащены и зачастую очень низкого качества. Медикаменты из бюджетной аптечки можно считать пустой тратой денег. Что же взять с собой? К средствам первой необходимости относят:
Что нельзя включать в автомобильную аптечку? Не рекомендуется постоянно хранить лекарства, для которых требуется соблюдение определенных температурных условий. К ним относятся мази, гели, настойки, растворы и проч.