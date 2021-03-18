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Аптечка первой помощи: что поможет в экстренной ситуации

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Аптечка первой помощи: что поможет в экстренной ситуации

В большинстве случаях о содержимом аптечки люди задумываются, когда происходит неприятность со здоровьем. Согласитесь, что намного проще заранее подготовиться. Конечно, предсказать возможные проблемы со здоровьем трудно. Но, если иметь в аптечке медикаменты, которые помогут при несчастном случае, можно сократить риск ухудшения состояния и поспособствовать скорейшему выздоровлению.

Что нужно иметь дома

Аптечка первой помощи предназначена для обеспечения безопасности и уменьшения стресса, зачастую возникающего параллельно с ухудшением здоровья. Вместе со специалистами интернет-аптеки 911 составим перечень препаратов, которые стоит иметь на случай непредвиденного ухудшения здоровья. Тут нет каких-то особых правил и стандартов.  Подбирая лекарства, стоит руководствоваться здравым смыслом и опытом.

Итак, в домашней аптечке должны быть дезинфицирующие средства и перевязочные материалы:

  • марля и бинты (стерильные и обычные);
  • пластыри разных размеров;
  • стерильные компрессы;
  • вата;
  • перекись водорода;
  • салициловый спирт.

Вместо последнего возможен другой антисептик.

Также нужны следующие лекарства:

  • болеутоляющие, противовоспалительные и жаропонижающие. Оптимальное решение – парацетамол. Не менее популярными аналогами являются препараты, содержащие ибупрофен, аспирин;
  • против диареи. В случае расстройства используют «Лоперамид» и другие лекарства и с этим действующим веществом. Чтобы сократить вероятность обезвоживания, подойдут электролиты, например «Регидрон», а  уголь и похожие сорбенты быстро выведут из организма последствия интоксикации;
  • от аллергии. Реакция на пищевые и другие раздражители (пыльца, моющие средства) иногда развивается очень стремительно. Чтобы не упустить время, держите в аптечке «Диазолин», «Лоратадин» или лекарства нового поколения «Эдем» или «Цетрин»;
  • от гриппа и простуды. Это обширная группа медикаментов, которая включает разные лекарства, предназначенные для лечения насморка, боли в горле или кашля. Хорошо помогают при первых симптомах гриппа и простуды горячие напитки вроде «Колдрекс», «Комбигрипп», «Колдфлю», «Амицитрон» и проч.;
  • от ушибов и растяжений.

Также нужны средства, назначенные лечащим врачом. Вместе с ними следует хранить рекомендации по приему и дозировке препарата. Регулярно проверяйте оставшееся количество и держите запас на 5-7 дней вперед.

Дополнительно необходимо укомплектовать домашнюю аптечку ножницами, термометром, ингалятором, манометром.

Важно!  Храните медикаменты в сухом, прохладном и темном месте. Лучше всего подходит полка в шкафу или закрывающийся ящик. Размещайте лекарства вдали от детей, в месте, известном другим членам семьи. Регулярно пересматривайте медикаменты и избавляйтесь от просроченных.

Автомобильная аптечка: собираем препараты в дорогу

По правилам дорожного движения в каждой машине должна быть аптечка, поэтому задача автомобилиста – не только приобрести необходимые лекарства, но и регулярно проверять их срок годности. Эти превентивные меры могут спасти не только здоровье, но и жизнь.

Некоторые водители просто покупают аптечку в ближайшем магазине, однако это не лучшее решение. Такие наборы плохо оснащены и зачастую очень низкого качества. Медикаменты из бюджетной аптечки можно считать пустой тратой денег. Что же взять с собой? К средствам первой необходимости относят:

  • перевязочные и дезинфицирующие материалы (например, йод, хлоргексидин, зеленка);
  • стерильные марлевые компрессы;
  • маска из нетканого материала;
  • гипс, несколько пластырей;
  • пакеты быстрой заморозки и согревающий компресс;
  • повязка на голову;
  • переходник для искусственного дыхания (желательно несколько);
  • жгут, бинты, стерильные салфетки;
  • перчатки, ватные палочки, шприц, пинцет, ножницы, электронный термометр;
  • ацетилсалициловая кислота, ибупрофен (или другое обезболивающее);
  • раствор для промывания глаз;
  • одеяло из теплоизоляционной фольги;
  • препараты для индивидуального приема.

Что нельзя включать в автомобильную аптечку? Не рекомендуется постоянно хранить лекарства, для которых требуется соблюдение определенных температурных условий. К ним относятся мази, гели, настойки, растворы и проч.

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