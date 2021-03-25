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6 любопытных фактов о ринопластике

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6 любопытных фактов о ринопластике

Ринопластика уже пару десятилетий удерживает лидерские позиции среди наиболее востребованных пластических операций. Несмотря на большое количество информации об этом сложном хирургическом вмешательстве, имеется ряд фактов, с которыми возможно знакомы не все. В этой статье речь пойдет о них.

Ринопластика — одно из наиболее древних оперативных вмешательств

Первые операции по реконструкции носа проводились более 2 000 лет назад. Свидетельства об этом найдены учеными в древнеегипетских папирусах и медицинском аюрведическом трактате “Сушрута Самхита”. В этих трудах детально описаны манипуляции по исправлению носа, заложившие основу современных подходов в пластической хирургии. 

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Ринопластика — далеко не всегда косметическая операция

Довольно часто пациент не стремится к изменению формы, размера и пропорций органа обоняния. В целом он полностью доволен эстетикой своего лица. Но вот навязчивый храп, частые простуды из-за искривления носовой перегородки, необходимость восстановления целостности носа после травм, приводят человека к пластическому хирургу.  И тогда выполняется реконструктивная ринопластика, цена которой зависит от объема и сложности предстоящей операции. Комплексная риносептопластика позволяет решить две задачи: эстетическую и восстановление носового дыхания.

Реконструктивная пластика носа может выполняться с применением имплантов

Еще в древние времена, во время операций по восстановлению утраченных частей носа в бою, в битве с животным, вследствие болезни, часто требовалась пересадка лоскутов кожи. У современного  хирурга также может возникнуть необходимость использования в качестве имплантата хряща, взятого из уха или ребра пациента, либо лоскута кожи с наименее видимой зоны тела. Fp6hjtX6DXKcQsK_uthO0EwBZ-F1zng7NXMBeuJJDwwRAWEH8Zh2GBjWVHzOGAr-A6wdVyOjZWIVxh3x9sqoLj32xI2wURf5kqrc47OgPr39_bM1WwtfbxuvdCIpaYrSf_WV_M3b

Ринопластика — одна из самых популярных операций в мире

Согласно данных ASAPS (Американской ассоциации пластических хирургов), ринопластика находится в пятерке лидеров пластических операций. Только за 2015 год в Америке через руки хирургов прошло почти 150 тысяч пациентов, изменивших форму носа. Только пятую часть пациентов составили мужчины. 65% операций ринопластики пришлось на пациенток в возрасте от 19 до 34 лет. 

Ринопластика — высший пилотаж пластической операций  

Изменение формы и размеров носа — поистине ювелирная операция, требующая высочайшего мастерства от хирурга. Многие селебрити, обладающие изящным носиком, в свое время обращались за помощью к пластическим хирургам. Сегодня ринопластика приобрела необычайную популярность среди населения азиатских и африканских стран. В ходе операции хирург уменьшает размер и форму ноздрей, делает тоньше и длиннее переносицу, приближая внешность владельца к современным идеалам красоты. 

Микроринопластика — будущее ринохирургии

Микроринопластика — это инновационная пластика носа, наименее травматичная из всех существующих на сегодняшний день. Во время хирургических манипуляций используется новейшая техника, позволяющая проводить любые действия с ювелирной точностью. Главные преимущества метода — бережное отношение к тканям, нервам и сосудам, сокращение периода реабилитации пациента. 

Распространенные операции, корректирующие кончик и спинку носа, устраняющие асимметрию, восстанавливающие искривленную перегородку, теперь проводятся с помощью проколов слизистой и внутри носовых ходов. Щадящий подход позволяет доктору добиваться результата, не повреждая внутренние структуры носа.

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