Правозащитники сообщили о 245 задержанных на вчерашних акциях протеста в Беларуси

Белорусские правозащитники заявили о задержании в субботу 245 участников акций в стране, основные задержания прошли в Минске. Об этом сообщается в воскресенье на сайте незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

По данным правозащитников, более 220 человек было задержано в Минске. Протестующих милиция задерживала также в Новогрудке, Бресте, Гомеле, Солигорске, Барановичах, Могилеве, Новополоцке.

В белорусской столице и других городах в субботу сторонники оппозиции попытались провести массовые акции протеста, они были пресечены силовиками. В МВД подтвердили задержания людей за «нарушение общественного порядка». Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сказала, что задерживались лица в том числе за проведением одиночных пикетов.