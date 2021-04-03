Во Франции ввели общенациональный локдаун

Президент Эмманюэль Макрон ввел четырехнедельный локдаун во всех регионах Франции. Об этом Макрон на неделе заявил во время своего обращения к гражданам страны, сообщает канал France24.

Причиной ужесточения коронавирусных мер стало резкое увеличение числа случаев заражения. Так, если 20 января во Франции, по данным ВОЗ, было выявлено 23 347 случаев заражения коронавирусом за сутки, 20 февраля — 23 170, то уже с середины марта пошел рост: 12 марта — 27 166 случаев, 17-го — 29 145, 25-го — 33 389, 26 марта число случаев за сутки достигло 45 401, а к 1 апреля количество выявленных заражений выросло до 58 828.

«Вирус не только заразнее, но к тому же смертельно опасен», — сказал глава государства, отметив, что «44% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, — моложе 65 лет».

Меры, введенные во Франции на период локдауна:

во всех регионах введен комендантский час с 19:00;

сотрудники должны по возможности перейти на удаленную работу;

на три недели закрываются детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один раз в неделю;

магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, должны быть закрыты. Исключение составят книжные и музыкальные магазины, а также магазины товаров для дома. Будут открыты парикмахерские;

запрещаются поездки без особой причины на расстояние более 10 км от места изоляции; уехать из одного региона в другой французы смогут только в пасхальные праздники.

Также Макрон в своем Twitter заявил, что в ближайшее время количество коек в реанимациях увеличится до 10 тыс., что поможет справиться с притоком тяжелобольных в медицинских учреждениях.

Ранее карантинные меры были введены в 19 департаментах Франции. По всей стране действует комендантский час с 19:00 до 6:00, а также закрыты бары, рестораны, музеи, кинотеатры и другие места массового скопления людей.

На текущий момент Франция, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. С начала пандемии в стране было выявлено 4,7 млн инфицированных, более 95 тыс. зараженных COVID-19 умерли. 1 апреля во Франции выявили 58 828 заболевших коронавирусом, 299 человек скончались.