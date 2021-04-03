Кравчук назвал Беларусь «холуем» России

Первый президент, представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день Украина для России является врагом, а Беларусь — холуем. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — отметил Кравчук.

По его словам, Украине не стоит драматизировать ситуацию, которую активно обсуждают в СМИ, о том, что война на пороге. «Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес — а это достижение мира и преодоление коронавируса», — сказал он.

В конце марта The New York Тimes сообщила о стягивании 4 тыс. российских военных к границе с Украиной. В Пентагоне заявили, что получили соответствующие сообщения и в настоящее время вместе с партнерами по НАТО обсуждают напряженность на востоке Украины. 1 апреля главнокомандующий Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп российской армии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия занимается систематическим обострением ситуации на Донбассе. В свою очередь, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия играет мускулами на границе с Украиной под видом военных учений и возможных провокаций. По его мнению, так российские власти пытаются создать атмосферу угрозы и давления во время переговоров о прекращении огня.

Минобороны Украины сообщило, что получило гарантии поддержки от США: Вашингтон пообещал помощь в случае эскалации военной агрессии со стороны России. Заявление было сделано по итогам переговоров министра обороны Украины Андрея Тартана с главой Пентагона Ллойдом Остином. «В случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений России в отношении Украины», — процитировала слова Остина пресс-служба Минобороны Украины.