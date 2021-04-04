Зеленский с женой летят в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена в понедельник, 5 апреля, посетят с официальным визитом Государство Катар, сообщает пресс-служба президента.
«Владимир Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций», — говорится в сообщении в Facebook.
По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.
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