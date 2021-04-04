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Британия начинает тестировать систему COVID-паспортов

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Британия начинает тестировать систему COVID-паспортов

Британия в апреле запустит тестирование системы использования COVID-паспортов, которые будут подтверждать, что человек безопасен для окружающих. В пилотном режиме систему протестируют на крупных мероприятиях, таких как музыкальные фестивали и спортивные матчи, передает Би-би-си.

Первое мероприятие, на котором будет тестироваться система, состоится 16 апреля в Ливерпуле, это будет выступление комиков. Зрителей будут дополнительно проверять на коронавирус до и после шоу.

Помимо этого, COVID-паспорта будут тестироваться во время полуфинала и финала Кубка Англии, чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, массового забега в Хертфордшире, а также несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечеринку в ночном клубе, бизнес-конференцию и показ кино в кинотеатре. Тестирование системы завершится к середине мая, передает Би-би-си.

В администрации британского премьер-министра Бориса Джонсона ранее заявляли, что не хотят распространять использование COVID-паспортов на общественный транспорт и магазины, продающие товары первой необходимости.

Би-би-си со ссылкой на источники также сообщает, что систему сертификатов могут ввести для доступа к инфраструктуре гостеприимства, чтобы уменьшить необходимость в социальном дистанцировании.

Ранее британские СМИ сообщали, что власти разрабатывают документ, который бы показывал, что его владелец вакцинировался от коронавируса, сдал отрицательный тест на инфекцию или имеет антитела после перенесенной болезни. Такой COVID-паспорт могут выпустить в виде приложения для телефона.

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The Telegraph писала, что сертификат могут начать использовать при посещении театров, футбольных матчей, конференций, свадебных торжеств и других мероприятий, так как власти ищут способ снять хотя бы часть ограничений, введенных из-за пандемии.

В понедельник, как ожидается, премьер-министр Борис Джонсон объявит детали предстоящего использования COVID-паспортов.

Великобритания, паспорт вакцинации, COVID-паспорт
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