Войти
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
резонанс
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
позиция
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Пресс-секретарь Зеленского заявила о существовании «украинского русского языка»

266
Пресс-секретарь Зеленского заявила о существовании «украинского русского языка»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия не является монополистом русского языка и «украинский русский» — часть культурного разнообразия Украины. Об этом она сказала в эфире телеканала «Дом».

«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — сказала она.

По ее словам, украинцам «пора давно самим демонополизировать русский язык». «И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала Мендель.

Она отметила, что вопрос языка отдельные политики «откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов», особенно в период выборов. По мнению Мендель, Украине пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» в диалог о том, как обществу сплотиться. «От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском», — указала пресс-секретарь.

По словам Мендель, нельзя ненавистью бороться за правое дело и насаждением заставить полюбить язык. Все граждане — не важно, какой язык они используют в быту — должны быть защищены, указала она.

Читайте также: Зеленский подписал указ о вакцинации всех до конца года от коронавируса

Ранее в марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык должен свободно развиваться в стране. «Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — написал он в Facebook.

Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года в разгар предвыборной кампании по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко.

русский язык, Юлия Мендель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 апреля 2021
Воскресенье, 4 апреля 2021
Суббота, 3 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016