Пресс-секретарь Зеленского заявила о существовании «украинского русского языка»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия не является монополистом русского языка и «украинский русский» — часть культурного разнообразия Украины. Об этом она сказала в эфире телеканала «Дом».

«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — сказала она.

По ее словам, украинцам «пора давно самим демонополизировать русский язык». «И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала Мендель.

Она отметила, что вопрос языка отдельные политики «откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов», особенно в период выборов. По мнению Мендель, Украине пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» в диалог о том, как обществу сплотиться. «От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском», — указала пресс-секретарь.

По словам Мендель, нельзя ненавистью бороться за правое дело и насаждением заставить полюбить язык. Все граждане — не важно, какой язык они используют в быту — должны быть защищены, указала она.

Ранее в марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык должен свободно развиваться в стране. «Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — написал он в Facebook.

Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года в разгар предвыборной кампании по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко.