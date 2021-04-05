Кредитов под 5-7-9% уже выдали почти на 31 млрд гривен

По программе льготного кредитования бизнеса «5-7-9%» уполномоченные банки с момента старта выдали кредитов уже на 30,8 млрд грн, из них 1,9 млрд грн за предыдущую неделю (29 марта — 2 апреля). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что с момента старта программы банки выдали 12 539 кредитов, их общая сумма — 30,8 млрд грн. Из этой суммы наибольшая доля кредитов рефинансирования предыдущих кредитов — 46%. Еще 11,9 млрд грн выдано в качестве антикризисных кредитов (39%). На инвестиционные цели кредитов выдано на 4,7 млрд грн (15%).
В течение последней недели выданы 833 кредита на сумму 1,9 млрд грн.
В Минфине добавили, что Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 28 банками.
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