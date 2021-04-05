Среди заболевших коронавирусом растет доля детей

Среди новых случаев COVID-19 увеличивается доля детей, в то же время сохраняется тенденция наибольшей доли умерших в старшей возрастной группе.
Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград на пресс-конференции в Укринформе.
«Если смотреть на структуру заболевших и умерших вследствие заболевания, то сегодня доминируют (среди заболевших — ред.) люди 40-49 лет и 50-59 лет. Хотя растет и доля детей, притом детей младшего возраста, что не было свойственно уханьскому штамму. Относительно умерших тенденция сохраняется — это лица старшей возрастной группы: 60-69 и старше 70 лет», — сказала эксперт.
По ее словам, сохраняется тенденция к росту заболеваемости в местах с большой плотностью населения — речь идет прежде всего о крупных городах. В разрезе областей остается стабильно тяжелой ситуация во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, также среди «лидеров» по количеству новых случаев коронавирусной инфекции — Харьков. Эпидемиолог связывает это с маятниковой миграцией населения в крупные города с последующим возвращением в места проживания.
Напомним, что в Украине с начала пандемии зафиксировано 1 755 888 случаев заражения коронавирусом, в частности за прошлые сутки 10 179.
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