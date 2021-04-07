Шмыгаль считает ненужным введение тотального локдауна по всей стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды.

«По некоторым регионам, после введения „красного“ уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов к «оранжевой» зоне.

«Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды», — добавил он.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшается ситуация с COVID. Эти регионы могут выйти из «красной зоны», где действуют максимальные карантинные ограничения.