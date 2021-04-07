КС признал неконституционными уменьшение пенсий чернобыльцам

Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы», сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).
«Конституционный суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе о неконституционности отдельных положений закона „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы“... Конституционный суд согласился с позицией обжаловавших», — написала Совгиря в Фейсбуке в среду.
Она пояснила, что согласно данному закону с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий и в результате существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что нарушало обязательств государства по обеспечению социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Совгиря также напомнила, что конституционная жалоба находилась на рассмотрении КСУ с сентября 2018 года.
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