Витренко написал заявление об увольнении, – СМИ

И.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщают источники ЭП.

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

По словам источника из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.