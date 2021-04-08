За сегодня у Украины уже есть потеря на Донбассе

С начала текущих суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 1 украинский военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
«По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры. Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 7 апреля, российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.
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