Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей рабочей поездки на Донбасс 8 апреля посетил позиции украинских военнослужащих на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба президента в четверг, глава государства пообщался с украинскими защитниками, которые служат на боевых позициях.

«Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», — заявил Зеленский.

Отмечается, что присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Глава государства также вручил украинскому защитникам государственные награды и ценные подарки.

После этого Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.