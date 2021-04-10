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В США не считают, что вакцина Johnson & Johnson может вызывать тромбы

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В США не считают, что вакцина Johnson & Johnson может вызывать тромбы

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло свидетельств того, что вакцина от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может приводить к образованию тромбов. Об этом говорится в заявлении американского регулятора, распространенном в пятницу.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучает возможные тромбоэмболические осложнения у некоторых пациентов, привившихся вакциной от коронавируса, разработанной подразделением J&J — компанией Janssen. На данный момент зарегистрировано четыре случая таких осложнений, один из которых имел место во время клинических испытаний и три во время вакцинации в США. Один из них привел к летальному исходу.

«К настоящему моменту мы не обнаружили в этих случаях прямой связи с вакцинацией и продолжаем собственные изыскания», — приводит газета The New York Times заявление представителя FDA. По ее словам, американский регулятор за время вакцинации зарегистрировал лишь несколько подобных случаев. «Сейчас ничто не указывает на то, что эти редкие случаи тромбоза были связаны с прививкой Janssen от COVID-19», — отметили в FDA.

В настоящее время вакцина Janssen используется только в США. Для использования в Европе она была одобрена 11 марта, однако сам процесс вакцинации данным препаратом еще не начался.

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Ранее европейский регулятор пришел к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Как и препарат, разработанный AstraZeneca, Janssen является вирусной векторной вакциной.

США, Johnson & Johnson
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