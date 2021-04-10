Послы стран G7 заявили Шмыгалю о важности выполнения условий МВФ

Послы стран «Большой семерки» (G7) на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ) и макрофинансовой помощи Европейского Союза.

«Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по реализации реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС», — сообщается в аккаунте G7 в Твиттере в субботу.

Кроме того, послы G7 «признали ежедневные вызовы борьбы с Covid-19».

Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины.

Дипломаты также призвали Украину к дальнейшему вкладу в глобальные усилия по противодействию изменению климата, отмечается в сообщении.