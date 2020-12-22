Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами G7 и ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза и обсудил актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Украины, в ходе встречи Шмыгаль отметил, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19.

«Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине, обеспечить население должным количеством вакцины», — сказал глава правительства.

Премьер также обсудил с послами ключевые параметры государственного бюджета на 2021 год и подчеркнул, что выполнение бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.

«Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине», — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи.