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На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

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На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Украинский военнослужащий погиб в субботу вечером вследствие ранения вовремя обстрела со стороны сепаратистов на Донбассе, еще один военнослужащий получил ранение. За сутки зафиксировано 9 обстрелов и пролет БПЛА противника, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения... Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение», — сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Также обстрелы со стороны противника зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В частности, украинские позиции недалеко от населенного пункта Пищевик они обстреляли из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки и Каменки — из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от поселка Майорское противник обстреливал позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — подчеркнули в штабе.

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Отмечается, что в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

«По состоянию на 7:00 утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», — констатировали в штабе.

Донбасс, ООС
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