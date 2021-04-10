Китайскую вакцину получат инвалиды, учителя и полицейские

Первую партию вакцины Coronavac будут использовать для вакцинации от COVID-19 людей из маломобильных групп населения и тех, кто за ними ухаживает, работников образования, задействованных в проведении ВНО, олимпийцев и параолимпийцев, а также работников патрульной полиции.
Как сообщил журналистам в субботу заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, первая партия вакцины в количестве 200 тыс. доз, которая уже поступила Украину, распределена среди этих категорий населения таким образом, чтобы обеспечить ею две дозы вакцинации.
«Эту партию мы разделим на две части, 100 тыс. доз мы используем для первой вакцинации, 100 тыс. доз — для второй», — сказал он.
Ляшко отметил, что преимущество вакцины Coronavac, в частности, заключается в том, что она поступила в однодозовой расфасовке, поэтому при ее использовании нет остатков.
Ляшко ожидает, что первая вакцинация вакциной Coronavac произойдет в начале следующей недели, как только вакцина будет развезена в регионы после завершения лабораторного контроля, который заканчивается в субботу, 10 апреля.
«Скорее всего, первая вакцинация вакциной Coronavac произойдет во вторник (13 апреля — Ред.)», — сказал он.
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