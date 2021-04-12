На Донбассе снова погиб украинский военнослужащий

В понедельник, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники провели обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью», — сообщила пресс-служба ОТГ «Север» в соцсети Facebook.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Об инциденте также были уведомлены представители ОБСЕ.