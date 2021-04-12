Дизайн Samsung Galaxy S21 FE полностью раскрыт до премьеры

Внешний вид нового поколения облегченного флагманского смартфона S21 FE попал в Сеть до его выхода. Высококачественные рендеры устройства опубликовал инсайдер @OnLeaks.

Внешне Galaxy S21 FE очень похож на Galaxy S21 — смартфон получит плоский дисплей с врезанной фронтальной камерой. Диагональ матрицы составит 6,4 дюйма, а камерный блок будет состоять из трех сенсоров, характеристики которых не раскрываются.

В зависимости от страны, в смартфон будет устанавливаться 5G-процессоры Exynos 2100 или Snapdragon 888. Максимальный объем накопителя составит 256 ГБ. Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться с операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой One UI 3.1.

Презентация нового поколения Fan Edition состоится в третьем квартале 2021 года. Ожидается, что стартовая цена на смартфон составит 700 долларов.