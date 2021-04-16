В ЕС резко выросли продажи автомобилей

Продажи автомобилей в Евросоюзе в марте выросли на 63%, что стало самым значительным ростом в течение месяца с начала пандемии. Об этом сообщила в пятницу Европейская ассоциация автопроизводителей (EAMA).

«Количество новых автомобилей, зарегистрированных в марте в государствах ЕС, выросло на 63% по сравнению с предыдущим месяцем, — сообщила ассоциация. — В марте в странах ЕС зарегистрировано 1,39 млн автомобилей, что стало самым высоким показателем в июня 2019 года».

EAMA отметила, что этот рост позволил полностью нивелировать спад продаж в январе и феврале 2021 года, таким образом в целом в первом квартале 2021 года рост продаж автомобилей составил 0,9%.