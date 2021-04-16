В ЕС резко выросли продажи автомобилей

Продажи автомобилей в Евросоюзе в марте выросли на 63%, что стало самым значительным ростом в течение месяца с начала пандемии. Об этом сообщила в пятницу Европейская ассоциация автопроизводителей (EAMA).
«Количество новых автомобилей, зарегистрированных в марте в государствах ЕС, выросло на 63% по сравнению с предыдущим месяцем, — сообщила ассоциация. — В марте в странах ЕС зарегистрировано 1,39 млн автомобилей, что стало самым высоким показателем в июня 2019 года».
EAMA отметила, что этот рост позволил полностью нивелировать спад продаж в январе и феврале 2021 года, таким образом в целом в первом квартале 2021 года рост продаж автомобилей составил 0,9%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016