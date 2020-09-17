Продажи автомобилей в Европе упали почти на треть

Продажи легковых автомобилей в странах Европейского союза с января по август 2020 года сократились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), опубликованные в четверг.
По ее сведениям, за восемь месяцев было зарегистрировано чуть более 6,1 млн новых легковых транспортных средств, что почти на 2,9 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее падение спроса среди крупнейших автомобильных рынков Европы было зарегистрировано в Испании (-44%), продажи в Италии, Франции и Германии сократились на 38,9, 32 и 28,8% соответственно.
При этом за последние два месяца показатели продаж падают не так сильно, как это было в начале года: в июле на рынках семи из 27 стран ЕС был отмечен рост спроса на автомобили, а общий объем регистрируемых машин по сравнению с июлем прошлого года сократился лишь на 5,7%. В августе число регистрируемых новых автомобилей в ЕС снизилось на 18,9%, из крупных европейских рынков только Италия смогла приблизиться к прошлогодним показателям (-0,4%), в Германии и Франции объем продаж упал на одну пятую.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . СМЕРТЬ ВІЧНОСТІ ОКУПАЦІЇ ЗЕЛЕНСЬКИМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ АБО БЕЗ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І БАЙДЕНА СМЕРТЬ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВА ДІТИ ВНУКИ.........
UA . КИЇВСЬКА РУСЬ БЕЗ ЄВРЕЇВ ТРАМПА І РОСІЯН ПУТІНА АБО БЕЗ БАЙДЕНА І КИЇВСЬКОЇ РУСІ СМЕРТЬ ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........
UA . ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЦЕ НЕ ЛЮДИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ ОКУПАНТ ВЛАДИ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІД СТРАХУ ПЕРЕД ЗБРОЄЮ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ПОЗБАВИВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРАВА ГОЛОСУ СМЕРТЬ ЖАНДАРМУ РУСІ І ЛЮДСТВА АБО СМЕРТЬ НАШИМ ДІТЯМ І ВНУКАМ ІНШОГО НЕ ДАНО.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........