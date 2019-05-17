В странах ЕС упали продажи новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза за январь-апрель 2019 года сократились в годовом выражении на 2,6% — до 5,336 млн единиц, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В организации отметили, что в Германии и Франции продажи практически не изменились (снижение на 0,2% и на 0,4% соответственно), в то время как показатели других ключевых рынков региона ухудшились по сравнению с I кварталом 2018 года. Так, в Испании продажи новых легковых автомобилей упали на 4,5% в годовом выражении, а в Италии — на 4,6%.

Продажи новых автомобилей в Европе автопроизводителя PSA Group в январе-апреле сократились в годовом выражении на 0,3%, Volkswagen Group — на 3%, Renault — выросли на 1%.

Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле 2019 года снизились в годовом выражении на 0,4%, до 1,303 миллиона единиц. ACEA отмечает, что поддержку спроса оказали страны Центральной Европы.

«Если посмотреть на пять крупнейших рынков ЕС, то Испания (+2,6%), Италия (+1,5%) и Франция (+0,4%) продемонстрировали небольшой рост по сравнению с апрелем 2018 года, но в то же время упал спрос в Великобритании (- 4,1%) и Германии (-1,1%)», — добавляет организация.

По данным ACEA, продажи французского автопроизводителя PSA Peugeot Citroen в апреле выросли на 1,8% в годовом исчислении, а Volkswagen Group — сократились на 3,7%. При этом продажи Renault выросли на 1,8%.