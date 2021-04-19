Войти
Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск из Афганистана
позиция
Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск из Афганистана
Украина просит США расширить программу обучения военных
официально
Украина просит США расширить программу обучения военных

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

компании
RSS

Инвесторы оценили Clubhouse в $4 млрд

352
Инвесторы оценили Clubhouse в $4 млрд

Clubhouse провел новый раунд финансирования. Об этом соцсеть сообщила в пресс-релизе на своем сайте. Компания не раскрыла сумму привлеченных средств, однако источник Reuters сообщил, что по итогам раунда инвесторы оценили Clubhouse в $4 млрд.

Основным инвестором стала венчурная компания Andreessen Horowitz. Кроме того, в раунде участвовали такие крупные инвесторы, как фонд DST Global, американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Clubhouse пишет, что в компанию за все время ее существования инвестировало в совокупности 200 компаний, бизнес-ангелов и фондов, включая известных людей.

С помощью привлеченных средств Clubhouse планирует увеличить команду сотрудников, развивать деятельность за пределами США, запустить новые функции для монетизации приложения.

О том, что соцсеть готовит новый раунд привлечения инвестиций, в результате которого ее могут оценить в $4 млрд, писал Bloomberg еще 6 апреля. Предыдущий раунд состоялся 24 января 2021 года. Тогда компания привлекла $100 млн, а ее оценка составила $1 млрд.

Clubhouse — социальная сеть, которую создали в 2020 году предприниматели Рохан Сет и Пол Дэвисон. Общаться в ней можно только в аудиоформате. Пользователи собираются в «комнатах» — аудиочатах, посвященных определенным темам. Попасть в приложение можно либо через приглашение от пользователя соцсети, либо дождавшись своей очереди на регистрацию. На данный момент приложение разработано только для cмартфонов с операционной системой iOS.

Читайте также: Ученые выявили, что люди стареют не постепенно, а в три этапа

Компания не генерирует прибыль. Бизнес-модель, благодаря которой она планирует зарабатывать в будущем, исключает монетизацию за счет рекламы и продажи данных пользователей компаниям или брокерам. Clubhouse будет тестировать подписки, прямую оплату пользователям и другие варианты монетизации, которые позволят создателям контента зарабатывать на площадке.

Clubhouse
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 апреля 2021
Воскресенье, 18 апреля 2021
Суббота, 17 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

«Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры - это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Освобождение политического эксперта Юрия Дудкина: есть три повода для сдержанного оптимизма

Политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан. Порохоботы и «партия войны» в целом, депутаты от партии «Голос» и прочие иностранные агенты, которые радовались аресту Дудкина, в день его выхода из СИЗО испуганно замолчали.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016