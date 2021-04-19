Clubhouse провел новый раунд финансирования. Об этом соцсеть сообщила в пресс-релизе на своем сайте. Компания не раскрыла сумму привлеченных средств, однако источник Reuters сообщил, что по итогам раунда инвесторы оценили Clubhouse в $4 млрд.
Основным инвестором стала венчурная компания Andreessen Horowitz. Кроме того, в раунде участвовали такие крупные инвесторы, как фонд DST Global, американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Clubhouse пишет, что в компанию за все время ее существования инвестировало в совокупности 200 компаний, бизнес-ангелов и фондов, включая известных людей.
С помощью привлеченных средств Clubhouse планирует увеличить команду сотрудников, развивать деятельность за пределами США, запустить новые функции для монетизации приложения.
О том, что соцсеть готовит новый раунд привлечения инвестиций, в результате которого ее могут оценить в $4 млрд, писал Bloomberg еще 6 апреля. Предыдущий раунд состоялся 24 января 2021 года. Тогда компания привлекла $100 млн, а ее оценка составила $1 млрд.
Clubhouse — социальная сеть, которую создали в 2020 году предприниматели Рохан Сет и Пол Дэвисон. Общаться в ней можно только в аудиоформате. Пользователи собираются в «комнатах» — аудиочатах, посвященных определенным темам. Попасть в приложение можно либо через приглашение от пользователя соцсети, либо дождавшись своей очереди на регистрацию. На данный момент приложение разработано только для cмартфонов с операционной системой iOS.
Компания не генерирует прибыль. Бизнес-модель, благодаря которой она планирует зарабатывать в будущем, исключает монетизацию за счет рекламы и продажи данных пользователей компаниям или брокерам. Clubhouse будет тестировать подписки, прямую оплату пользователям и другие варианты монетизации, которые позволят создателям контента зарабатывать на площадке.
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