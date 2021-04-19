Ученые выявили, что люди стареют не постепенно, а в три этапа

Исследователи из Стэнфордского университета в США оспорили представление о ежедневном старении человеческого организма и заявили о трех возрастных точках, когда тело ощутимо меняется. Об этом сообщает издание Focus.
Ученые исследовали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. После изучения примерно трех тысяч различных типов белков они пришли к выводу, что их доля не менялась на протяжении десятилетий. Однако у испытуемых в возрасте 34, 60 и 78 лет были обнаружены значительные изменения на белковом уровне.
Данные колебания могут быть связаны с переменами в организме в целом, говорится в исследовании. Пока непонятно, как именно белки или состав крови влияют на старение, однако опыты на мышах демонстрируют, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.
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