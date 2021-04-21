В 20 городах РФ накануне акции в поддержку Навального прошли задержания

После резкого ухудшения здоровья политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, его сторонники объявили об акции в его поддержку 21 апреля. По информации правозащитного центра «ОВД-инфо», накануне протестов задержания прошли как минимум в 20 российских городах.

Правозащитникам известно о задержаниях в Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Казани, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Камышине, Березняках, Твери, Улан-Удэ, Туле, Волгограде, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Большинство задержаны на основании постов в социальных сетях по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Акции в поддержку Алексея Навального запланированы по всей России. Сторонники оппозиционера требуют допустить к Навальному личного врача и обеспечить необходимым лечением. Акции не согласованы с властями. МВД и Генпрокуратура предупредили граждан об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение информации о митингах.