В 20 городах РФ накануне акции в поддержку Навального прошли задержания

После резкого ухудшения здоровья политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, его сторонники объявили об акции в его поддержку 21 апреля. По информации правозащитного центра «ОВД-инфо», накануне протестов задержания прошли как минимум в 20 российских городах.
Правозащитникам известно о задержаниях в Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Казани, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Камышине, Березняках, Твери, Улан-Удэ, Туле, Волгограде, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Большинство задержаны на основании постов в социальных сетях по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Акции в поддержку Алексея Навального запланированы по всей России. Сторонники оппозиционера требуют допустить к Навальному личного врача и обеспечить необходимым лечением. Акции не согласованы с властями. МВД и Генпрокуратура предупредили граждан об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение информации о митингах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016