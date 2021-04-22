Комитет Сената США поддержал законопроект о военной помощи Украине

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал в среду законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года (Ukraine Security Partnership Act of 2021). Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Документ был повторно внесен в верхнюю палату законодательного органа в марте по инициативе республиканцев Джима Риша (от штата Айдахо), Роба Портмана (Огайо), Джона Баррассо (Вайоминг) и демократов Роберта Менендеса (Нью-Джерси), Криса Мерфи (Коннектикут) и Джин Шахин (Нью-Гэмпшир). Согласно законопроекту, предполагается выделение $300 млн в год на военную помощь Украине и $4 млн в год на подготовку украинских военнослужащих. Кроме того, авторы законопроекта призывают администрацию США создать с европейскими союзниками рабочую группу по Украине, а также назначить спецпосланника по Украине.
Ранее прохождение документа являющийся главой комитета Менендес обсудил по телефону с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената полного состава.
Посл Украины в США Оксана Маркарова уже заявила, что этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивание военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму. Она написала в Facebook, что Украина ожидает быстрое принятие законопроекта Конгрессом США.
Ранее в статье газеты The Wall Street Journal сообщалось, что должностные лица США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае конфликта с Россией. По сведениям издания, такие поставки могут включать «противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы». В материале отмечалось, что администрация США рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016