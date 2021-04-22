В РФ на акциях в поддержку Навального задержали более 1,7 тысяч человек

Вчера, 21 апреля, в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России было задержано задержали 1786 человек, сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо». Задержания прошли в 97 городах.
Больше всего людей было задержано в Санкт-Петербурге (806), Уфе (119), Барнауле (58), Воронеже (55) и Сочи (53). В Москве задержали как минимум 30 человек. Некоторые были задержаны еще до начала акций.
Вышедшие на акции требовали допустить к Навальному личного врача и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. По оценкам МВД, в акциях по всей России приняли участие 14,4 тыс. человек, из которых 6 тыс. приходятся на Москву и 4 тыс. на Санкт-Петербург. Организаторы акций пока не предоставили свои оценки численности. Тем не менее фактическое число участников протеста оказалось значительно ниже анонсированного организаторами.
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